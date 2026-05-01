Atelier de création florale Rue de la libération La Haye

La Haye

Atelier de création florale

Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Création en famille avec des fleurs, des feuilles…

Tout public

Encadré par un animateur professionnel .

Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye 50250 Manche Normandie +33 000000000 animationfamille@cocm.fr

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English : Atelier de création florale

L’événement Atelier de création florale La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche