Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de création florale Rue de la libération La Haye

Atelier de création florale Rue de la libération La Haye samedi 23 mai 2026.

Lieu : Rue de la libération

Adresse : Médiathèque de La Haye

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Haye

Atelier de création florale

Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Création en famille avec des fleurs, des feuilles…
Tout public
Encadré par un animateur professionnel   .

Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye 50250 Manche Normandie +33 000000000  animationfamille@cocm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de création florale

L’événement Atelier de création florale La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche

À voir aussi à La Haye (Manche)