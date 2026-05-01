Atelier de création florale Rue de la libération La Haye
Atelier de création florale Rue de la libération La Haye samedi 23 mai 2026.
La Haye
Atelier de création florale
Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Création en famille avec des fleurs, des feuilles…
Tout public
Encadré par un animateur professionnel .
Rue de la libération Médiathèque de La Haye La Haye 50250 Manche Normandie +33 000000000 animationfamille@cocm.fr
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English : Atelier de création florale
L’événement Atelier de création florale La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche
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