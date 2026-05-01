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Instant récré Rue de la Libération La Haye

Instant récré Rue de la Libération La Haye jeudi 28 mai 2026.

Lieu : Rue de la Libération

Adresse : Derrière la médiathèque

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif :

La Haye

Instant récré

Rue de la Libération Derrière la médiathèque La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Se retrouver et jouer ensemble
0-6 ans
Encadré par un animateur professionnel   .

Rue de la Libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62  animationfamille@cocm.fr

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English : Instant récré

L’événement Instant récré La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche

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