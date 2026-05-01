Instant récré Rue de la Libération La Haye

La Haye

Instant récré

Rue de la Libération Derrière la médiathèque La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Se retrouver et jouer ensemble

0-6 ans

Encadré par un animateur professionnel .

Rue de la Libération Derrière la médiathèque La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

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English : Instant récré

L’événement Instant récré La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche