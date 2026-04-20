Exposition Sauvons les abeilles La Haye du Puits La Haye
Exposition Sauvons les abeilles La Haye du Puits La Haye mardi 2 juin 2026.
La Haye
Exposition Sauvons les abeilles
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-02
A travers des photographies, interviews de chercheurs, reportages vidéo, partez à la découverte des secrets de l’abeille domestique. Apprenez-en plus sur son rôle dans la pollinisation des plantes à fleurs, le déclin des colonies d’abeilles et sur les mesures de protection.
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche.
Dans le cadre de Partir en livre .
Exposition accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Lundi/mardi/vendredi 15h/18h, mercredi 10h/18h, samedi 10h/17h.
Tout public, gratuit. .
La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
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English : Exposition Sauvons les abeilles
L’événement Exposition Sauvons les abeilles La Haye a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche
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