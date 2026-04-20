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Exposition Sauvons les abeilles La Haye du Puits La Haye

Exposition Sauvons les abeilles La Haye du Puits La Haye

Exposition Sauvons les abeilles La Haye du Puits La Haye mardi 2 juin 2026.

Lieu : La Haye du Puits

Adresse : 5 rue de la libération

Ville : 50250 La Haye

Département : Manche

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

La Haye

Exposition Sauvons les abeilles

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-02

A travers des photographies, interviews de chercheurs, reportages vidéo, partez à la découverte des secrets de l’abeille domestique. Apprenez-en plus sur son rôle dans la pollinisation des plantes à fleurs, le déclin des colonies d’abeilles et sur les mesures de protection.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche.

Dans le cadre de Partir en livre .

Exposition accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Lundi/mardi/vendredi 15h/18h, mercredi 10h/18h, samedi 10h/17h.

Tout public, gratuit.   .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16  mediatheque@la-haye.fr

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English : Exposition Sauvons les abeilles

L’événement Exposition Sauvons les abeilles La Haye a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche

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