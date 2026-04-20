Exposition Sauvons les abeilles La Haye du Puits La Haye

La Haye

Exposition Sauvons les abeilles

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-02

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-02

A travers des photographies, interviews de chercheurs, reportages vidéo, partez à la découverte des secrets de l’abeille domestique. Apprenez-en plus sur son rôle dans la pollinisation des plantes à fleurs, le déclin des colonies d’abeilles et sur les mesures de protection.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche.

Dans le cadre de Partir en livre .

Exposition accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Lundi/mardi/vendredi 15h/18h, mercredi 10h/18h, samedi 10h/17h.

Tout public, gratuit. .

La Haye du Puits 5 rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Sauvons les abeilles

L’événement Exposition Sauvons les abeilles La Haye a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche