Rencontre Prix littéraire du Cotentin La Haye du Puits La Haye

La Haye

Rencontre Prix littéraire du Cotentin

La Haye du Puits 5, rue de la libération La Haye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’auteur Bernard Allays, lauréat du 62ème prix littéraire du Cotentin, nous fera le plaisir de sa venue à la médiathèque pour échanger autour de son roman Croisée au large paru aux Editions du Mercure de France.

Du jour au lendemain, Mathilde rompt avec son amant Vincent et quitte Paris afin de rejoindre son père dans le Cotentin. À son arrivée, la jeune fille apprend que son père est parti pour une mission humanitaire. Ayant investi l’atelier jouxtant la maison, Mathilde se reconnecte doucement à la nature et apprend à connaître ses étranges voisins Hans, Lucie et leur fils Kassel.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Manche

©Blandine Laluc .

La Haye du Puits 5, rue de la libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr

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English : Rencontre Prix littéraire du Cotentin

L’événement Rencontre Prix littéraire du Cotentin La Haye a été mis à jour le 2026-04-16 par Côte Ouest Centre Manche