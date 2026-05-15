Commémoration Rue des écoles Dolto La Haye
Commémoration Rue des écoles Dolto La Haye jeudi 4 juin 2026.
La Haye
Commémoration
Rue des écoles Dolto BOLLEVILLE La Haye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 14:30:00
fin : 2026-06-04 15:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Cette cérémonie a pour but de rendre hommage aux libérateurs et au personnel médical du 164th General Hospital hôpital de guerre provisoire érigé sur la commune. L’occasion pour les représentant de l’armée américaine de remercier également les habitants de Bolleville pour l’aide apportée et de se recueillir devant la stèle en mémoire des deux sœurs infirmières, Dorothy et Ellan Levitsky, qui apportèrent leur contribution dévouée à la prise en charge de 7 413 soldats américains et alliés et 3 120 prisonniers allemands. .
Rue des écoles Dolto BOLLEVILLE La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 50 30 contact@la-haye.fr
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English : Commémoration
L’événement Commémoration La Haye a été mis à jour le 2026-05-15 par Côte Ouest Centre Manche
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