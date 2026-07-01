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AGENDA · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier de création végétale Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

vendredi 17 juillet 2026 · Artisan Gribouilleur · Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Artisan Gribouilleur
Adresse
50 Route de l'Erve
Ville
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Département
Mayenne
Tarif
10 10

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier de création végétale

Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Rencontre et création autour de végétaux 100% Mayennais
Garanti zéro plastique.
Tous âges bienvenus, dans une ambiance conviviale et poétique.
Trésors des jardins et cueillettes bienvenus !
Tarif unique: 10 €, sur réservation auprès de Julie Pinçon.   .

Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 43 75 88  benedicta@etik.com

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English :

L’événement Atelier de création végétale Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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