Atelier de création végétale Artisan Gribouilleur Sainte-Suzanne-et-Chammes

Informations pratiques

Sainte-Suzanne-et-Chammes

Atelier de création végétale

Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Rencontre et création autour de végétaux 100% Mayennais

Garanti zéro plastique.

Tous âges bienvenus, dans une ambiance conviviale et poétique.

Trésors des jardins et cueillettes bienvenus !

Tarif unique: 10 €, sur réservation auprès de Julie Pinçon. .

Artisan Gribouilleur 50 Route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 99 43 75 88 benedicta@etik.com

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English :

L’événement Atelier de création végétale Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons