Atelier de cuisine méditerranéenne, Médiathèque de Sequedin, Sequedin

Informations pratiques

Atelier de cuisine méditerranéenne Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Sequedin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Petits et grands découvriront ensemble les saveurs ensoleillées de la Méditerrannée à travers de recettes simples.

Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]

Rejoignez nous pour un atelier de cuisine méditerranéenne pour parents et enfants !