AGENDA · Sequedin
Atelier de cuisine méditerranéenne, Médiathèque de Sequedin, Sequedin
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Sequedin · Sequedin
Informations pratiques
Atelier de cuisine méditerranéenne Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de Sequedin Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Petits et grands découvriront ensemble les saveurs ensoleillées de la Méditerrannée à travers de recettes simples.
Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]
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