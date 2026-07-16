Atelier Mosaïque pour enfants: Les couleurs de la Méditerranée, Médiathèque de Sequedin, Sequedin

Informations pratiques

Atelier Mosaïque pour enfants: Les couleurs de la Méditerranée Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Sequedin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]

Un moment ludique, artistique et convivial pour explorer la richesse de la Méditerranée tout en développant sa créativité et sa motricité fine !