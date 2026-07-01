Myla et l’arbre bateau, Médiathèque – Sequedin, Sequedin
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque - Sequedin · Sequedin
Informations pratiques
Myla et l’arbre bateau Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque – Sequedin Nord
Inscription en médiathèque. Tarif: gratuit. Nombre de places limité.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:45:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:45:00+02:00
Ce conte musical pour enfant se présente sous la forme d’une narration entrecoupée de sept chants accompagnés au piano, violoncelle et clarinette: une histoire délicate autour de la disparation des êtres chers et de la transmission intergénérationnelle.( Compagnie les Petites Mains)
A partir de 5 ans.
« Saison Méditerranée »
Médiathèque – Sequedin 9 rue Carnot Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]
Conte musical chanté et signé Conte langue des signes