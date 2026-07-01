Myla et l’arbre bateau, Médiathèque – Sequedin, Sequedin

Informations pratiques

Myla et l’arbre bateau Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque – Sequedin Nord

Inscription en médiathèque. Tarif: gratuit. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:45:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T14:45:00+02:00

Ce conte musical pour enfant se présente sous la forme d’une narration entrecoupée de sept chants accompagnés au piano, violoncelle et clarinette: une histoire délicate autour de la disparation des êtres chers et de la transmission intergénérationnelle.( Compagnie les Petites Mains)

A partir de 5 ans.

« Saison Méditerranée »

Médiathèque – Sequedin 9 rue Carnot Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]

Conte musical chanté et signé Conte langue des signes