Myla et l’arbre bateau : un conte chanté et signé, Médiathèque de Sequedin, Sequedin
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Sequedin · Sequedin
Informations pratiques
Myla et l’arbre bateau : un conte chanté et signé Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque de Sequedin Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T15:00:00+02:00
Ce petit opéra pour enfant se présente sous la forme d’une narration entrecoupée de sept chants accompagnés au piano, violoncelle, et clarinette: une histoire délicate autour de la disparition des êtres chers et de la transmission intergénérationnelle.
Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]
Conte chanté et signé à partir de 5 ans
À voir aussi à Sequedin (Nord)
- Myla et l’arbre bateau, Médiathèque – Sequedin, Sequedin 2 octobre 2026