Myla et l’arbre bateau : un conte chanté et signé, Médiathèque de Sequedin, Sequedin

Informations pratiques

Myla et l’arbre bateau : un conte chanté et signé Vendredi 2 octobre, 14h00 Médiathèque de Sequedin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T15:00:00+02:00

Ce petit opéra pour enfant se présente sous la forme d’une narration entrecoupée de sept chants accompagnés au piano, violoncelle, et clarinette: une histoire délicate autour de la disparition des êtres chers et de la transmission intergénérationnelle.

Médiathèque de Sequedin 9 rue Carnot – 59320 Sequedin Sequedin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320505574 »}]

Conte chanté et signé à partir de 5 ans