Atelier de cyanotype à partir de 12 ans, Musée Paul Bemondo, Boulogne-Billancourt
samedi 19 septembre 2026 · Musée Paul Bemondo · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Atelier de cyanotype à partir de 12 ans Samedi 19 septembre, 15h30, 16h30 Musée Paul Bemondo Hauts-de-Seine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dans le jardin du musée, venez vous initier à la pratique du cyanotype et réalisez une impression unique à partir des sculptures de Paul Belmondo.
Musée Paul Bemondo 14, rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com https://www.facebook.com/BoulogneBillancourt/;https://www.instagram.com/villedeboulognebillancourt;https://twitter.com/Ville_BoulogneB [{« type »: « email », « value »: « resa.musee@mairie-boulogne-billancourt.fr »}] Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, ce musée invite à découvrir un ensemble exceptionnel de sculptures, dessins et médailles créés par celui qui est l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. Métro -10 Boulogne-Jean-Jaurès. Bus 123 Église Notre-Dame
Atelier cyanotype dans le jardin
©Ville de Boulogne-Billancourt
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