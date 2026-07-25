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Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes Queaux

dimanche 18 octobre 2026 · Queaux

Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes Queaux

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
6 Préau
Ville
86150 Queaux
Département
Vienne
Tarif

Queaux

Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes

6 Préau Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:30:00
fin : 2026-10-18 02:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Atelier découverte   .

6 Préau Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 066538906 

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English : Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes

L’événement Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes Queaux a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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