AGENDA · Queaux
Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes Queaux
dimanche 18 octobre 2026 · Queaux
Informations pratiques
Queaux
Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes
6 Préau Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:30:00
fin : 2026-10-18 02:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Atelier découverte .
6 Préau Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 066538906
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English : Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes
L’événement Atelier de découverte de l’hydrodistillation de plantes Queaux a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne