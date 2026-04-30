Concert de l’Académie d’été Lyrique Queaux
Concert de l’Académie d’été Lyrique Queaux dimanche 9 août 2026.
Queaux
Concert de l’Académie d’été Lyrique
Place de la Liberté Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 15:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert des élèves de l’Académie d’été lyrique à l’église de Queaux dirigés par le chanteur lyrique Eric Demarteau. Enchantez vos oreilles et votre âme avec des œuvres sacrées et des mélodies spirituelles envoutantes. .
Place de la Liberté Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 48 08
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English : Concert de l’Académie d’été Lyrique
L’événement Concert de l’Académie d’été Lyrique Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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