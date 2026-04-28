Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux La Mondie Queaux
Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux La Mondie Queaux samedi 15 août 2026.
Queaux
Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux
La Mondie 3, Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:30:00
Date(s) :
2026-08-15
Découvrez la Ferme des Délices, un élevage de chèvres où tradition et savoir-faire se rencontrent. Visitez la chèvrerie, explorez les secrets de la fabrication et terminez par une délicieuse dégustation de fromages affinés sur place !
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Visite adaptée pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
La Mondie 3, Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
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English : Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux
L’événement Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux Queaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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