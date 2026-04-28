Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux La Mondie Queaux

Queaux

Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux

La Mondie 3, Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Découvrez la Ferme des Délices, un élevage de chèvres où tradition et savoir-faire se rencontrent. Visitez la chèvrerie, explorez les secrets de la fabrication et terminez par une délicieuse dégustation de fromages affinés sur place !

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Visite adaptée pour les enfants à partir de 3 ans accompagnés d’un adulte.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

La Mondie 3, Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux

L’événement Rencontre caprine à la Ferme des Délices à Queaux Queaux a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne