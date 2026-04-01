Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans Salle du Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National

Saint-Gengoux-le-National

Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans

Salle du Foyer Rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Dans le cadre du Festival de La Ligoté Atelier découverte de l’impro, 8-12 ans.

Atelier gratuit d’environ 1h30, sur inscription, sous réserve d’un nombre suffisant de participants. .

Salle du Foyer Rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96 laligote71@gmail.com

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English : Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans

L’événement Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)