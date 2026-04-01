Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans Salle du Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National
Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans Salle du Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National samedi 25 avril 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans
Salle du Foyer Rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Dans le cadre du Festival de La Ligoté Atelier découverte de l’impro, 8-12 ans.
Atelier gratuit d’environ 1h30, sur inscription, sous réserve d’un nombre suffisant de participants. .
Salle du Foyer Rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96 laligote71@gmail.com
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English : Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans
L’événement Atelier de découverte de l’impro 8-12 ans Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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