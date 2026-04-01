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Atelier de découverte du théâtre d’improvisation adultes Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Atelier de découverte du théâtre d’improvisation adultes Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National samedi 25 avril 2026.

Lieu : Rue des Tanneries

Adresse : Foyer Rural

Ville : 71460 Saint-Gengoux-le-National

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Gengoux-le-National

Atelier de découverte du théâtre d’improvisation adultes

Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 11:00:00
fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :
2026-04-25

Profitez du Festival Impro et Musique de la troupe La Ligoté pour vous familiariser avec le théâtre d’impro. Participez à l’atelier découverte du théâtre d’improvisation adultes pour vous découvrir une nouvelle passion!
Sur inscription, sous réserve d’un nombre suffisant de participants.   .

Rue des Tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96  laligote71@gmail.com

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English : Atelier de découverte du théâtre d’improvisation adultes

L’événement Atelier de découverte du théâtre d’improvisation adultes Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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