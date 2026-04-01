Tir au propulseur préhistorique Saint-Roch Saint-Gengoux-le-National

Saint-Gengoux-le-National

Tir au propulseur préhistorique

Saint-Roch Ancienne carrière de Saint-Roch, sous la Madone Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez découvrir (et essayer) comment les hommes préhistoriques lançaient leur sagaie, à l’aide d’un démultiplicateur de force qu’on appelle PROPULSEUR.

Nous verrons quelques exemples de reconstitutions d’armes d’époque, mais surtout nous nous entrainerons à tirer sur cible.

Il n’est pas nécessaire d’être très fort ; le tir nécessite une habileté certaine, une bonne coordination des mouvements. C’est un sport très ludique, et une belle découverte culturelle. Il est particulièrement adapté aux ados, filles ou garçons.

Apprendre à fabriquer un propulseur et une sagaie permettent de se familiariser avec les éléments naturels (différents types de bois, comment faire une pointe solide…).

Le matériel est entièrement fourni par notre spécialiste, Éric Braconnier, qui sera assisté de Gilles Valentin-Smith.

Pour ceux qui seraient mordus , des compétitions de tir au propulseur existent au niveau français comme européen. .

Saint-Roch Ancienne carrière de Saint-Roch, sous la Madone Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 43 13 15 gilles.valentin-smith@orange.fr

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English : Tir au propulseur préhistorique

L’événement Tir au propulseur préhistorique Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II