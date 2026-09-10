Atelier de dessin + Exposition « Joyaux du patrimoine », Musée du vêtement provençal, Solliès-Ville

Informations pratiques

Atelier de dessin + Exposition « Joyaux du patrimoine » 19 et 20 septembre Musée du vêtement provençal Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, participez à un atelier de dessin exclusif inspiré par l’exposition « Joyaux du patrimoine » de l’artiste Michèle Gonon. Cet atelier, organisé samedi 19 septembre, est une invitation à observer, dessiner et célébrer les richesses architecturales et culturelles de notre territoire.

Que vous soyez amateur ou passionné, cet atelier vous permettra de découvrir les techniques de l’artiste tout en explorant votre propre créativité. Une expérience unique pour s’approprier le patrimoine à travers le regard et le geste artistique.

Exposition : L’atelier s’inscrit dans le cadre de l’exposition « Joyaux du patrimoine », présentée du 12 au 20 septembre. Les peintures et aquarelles de Michèle Gonon y révèlent la beauté et la diversité de notre héritage, offrant une immersion poétique dans l’univers du patrimoine.

Informations pratiques :

Atelier de dessin : Samedi 19 septembre (sur réservation, places limitées).

Exposition : Du 12 au 20 septembre (dernier jour des JEP).

Accès libre et gratuit pour l’exposition et l’atelier dans le cadre des JEP.

Musée du vêtement provençal 3 Rue Marseillaise, 83210 Solliès-Ville, France Solliès-Ville 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494337202 https://solliesville.fr/les-musees La collection couvre la période de 1800 à 1915, période fatale au vêtement provençal remplacé par la mode parisienne. Plus de 200 vêtements de femmes, d’hommes, d’enfants et accessoires de la vie quotidienne composent l’exposition permanente. Très belles pièces d’indiennes. Accès par autoroute A57 Toulon/Nice, sortie n°6 La Farlède

Du 12 au 20 septembre

©Mairie de Solliès-Ville