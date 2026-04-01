Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion Atelier Contemplative Montceau-les-Mines
Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion Atelier Contemplative Montceau-les-Mines mercredi 29 avril 2026.
Montceau-les-Mines
Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion
Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:00:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Dessiner des véhicules, c’est difficile mais pas trop.
Dans cet atelier, les enfants apprendront à dessiner des véhicules de toutes sortes voitures rigolotes, camions, avions, fusées, bateaux… On décompose chaque machine en formes faciles, on assemble, on ajoute des détails rigolos… et hop, on devient capitaine de ses propres bolides.
Un atelier ludique où l’on explore, on construit et on s’émerveille devant ses propres dessins. Parfait pour les petits passionnés de roues, d’ailes et de moteurs !
Dessin au crayon et crayons de couleur.
Matériel fourni.
Sur réservation uniquement. .
Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliercontemplative@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion
L’événement Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Montceau Les Mines (Saône-et-Loire)
- La Vérité Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 25 avril 2026
- Harmonie Municipale avec le Brass Band Sud Bourgogne Place de Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Département de Saône et Loire 71, Montceau-les-Mines 1 mai 2026
- Circuit de l’abolition de l’esclavage Montceau-les-Mines Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Bar Aillot ouverture de la saison de la Galerie du Camion Ancien Bar Aillot Galerie du Camion Ancien Montceau-les-Mines 1 mai 2026