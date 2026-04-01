Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion Atelier Contemplative Montceau-les-Mines

Montceau-les-Mines

Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Dessiner des véhicules, c’est difficile mais pas trop.

Dans cet atelier, les enfants apprendront à dessiner des véhicules de toutes sortes voitures rigolotes, camions, avions, fusées, bateaux… On décompose chaque machine en formes faciles, on assemble, on ajoute des détails rigolos… et hop, on devient capitaine de ses propres bolides.

Un atelier ludique où l’on explore, on construit et on s’émerveille devant ses propres dessins. Parfait pour les petits passionnés de roues, d’ailes et de moteurs !

Dessin au crayon et crayons de couleur.

Matériel fourni.

Sur réservation uniquement. .

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliercontemplative@gmail.com

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English : Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion

L’événement Atelier de dessin pas à pas les moyens de locomotion Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)