Harmonie Municipale avec le Brass Band Sud Bourgogne Place de Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
Harmonie Municipale avec le Brass Band Sud Bourgogne Place de Droits de l’Homme Montceau-les-Mines dimanche 26 avril 2026.
Montceau-les-Mines
Harmonie Municipale avec le Brass Band Sud Bourgogne
Place de Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Placé sous la direction de Vincent Dumangin, professeur de direction d’orchestre au Conservatoire à rayonnement communal de Montceau-les-Mines, cet ensemble dynamique propose des concerts rassemblant des œuvres classiques, modernes, mêlant également musiques de film et musiques du monde…
Laissez-vous surprendre par l’orchestre d’harmonie et sa programmation musicale éclectique ! .
Place de Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Harmonie Municipale avec le Brass Band Sud Bourgogne
L’événement Harmonie Municipale avec le Brass Band Sud Bourgogne Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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