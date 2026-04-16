Exposition Michel Dufour Quai Jules Chagot Montceau-les-Mines
Exposition Michel Dufour Quai Jules Chagot Montceau-les-Mines vendredi 24 avril 2026.
Montceau-les-Mines
Exposition Michel Dufour
Quai Jules Chagot L’Embarcadere Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-04-24
La peinture de Michel Dufour nait d’un réservoir d’émotions devant les spectacles naturels. Il se démarque de la peinture de défoulement, de la peinture ascétique des neurones, de toute peinture engagée. Il reste pour lui des lacs, des mers, des montagnes, des forêts, des ciels, des orages, la lumière des jours et des saisons.
Il sait que la peinture moderne a aussi mission de nous enraciner dans la vie, de nous faire découvrir aux choses des saveurs que dans notre hâte, nous ne soupçonnions pas, bref d’intensifier notre expérience de la nature.
Nous avons affaire à un art libre, libéré de la figuration traditionnelle où chaque tableau est un chant du geste et un champ du geste.
Guy Tartelin, Université de Dijon .
Quai Jules Chagot L’Embarcadere Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Exposition Michel Dufour
L’événement Exposition Michel Dufour Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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