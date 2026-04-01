La Vérité Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Montceau-les-Mines

La Vérité

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Michel est un menteur invétéré à qui tout le monde ment. Sa maîtresse est la femme de son meilleur ami Paul, et menace de révéler leur liaison. Paul, lui, se confie à son ami, car il craint d’être trompé. Laurence, la femme de Michel, veut lui faire croire qu’elle lui est infidèle, nourrissant elle-même des soupçons sur son mari. Au prix de beaucoup d’efforts et de mauvaise foi, Michel parvient à convaincre chacun des inconvénients de dire la vérité et des avantages de la taire. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ? .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcedere@montceaulesmines.fr

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English : La Vérité

L’événement La Vérité Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)