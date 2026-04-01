La Vérité Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
La Vérité Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines samedi 25 avril 2026.
Montceau-les-Mines
La Vérité
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Michel est un menteur invétéré à qui tout le monde ment. Sa maîtresse est la femme de son meilleur ami Paul, et menace de révéler leur liaison. Paul, lui, se confie à son ami, car il craint d’être trompé. Laurence, la femme de Michel, veut lui faire croire qu’elle lui est infidèle, nourrissant elle-même des soupçons sur son mari. Au prix de beaucoup d’efforts et de mauvaise foi, Michel parvient à convaincre chacun des inconvénients de dire la vérité et des avantages de la taire. Mais cette vérité, la connaît-il vraiment ? .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcedere@montceaulesmines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Vérité
L’événement La Vérité Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-04-09 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Montceau Les Mines (Saône-et-Loire)
- Exposition Michel Dufour Quai Jules Chagot Montceau-les-Mines 24 avril 2026
- Harmonie Municipale avec le Brass Band Sud Bourgogne Place de Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 26 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Département de Saône et Loire 71, Montceau-les-Mines 1 mai 2026
- Circuit de l’abolition de l’esclavage Montceau-les-Mines Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Bar Aillot ouverture de la saison de la Galerie du Camion Ancien Bar Aillot Galerie du Camion Ancien Montceau-les-Mines 1 mai 2026