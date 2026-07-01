Atelier de fabrication de mini-comtés Gilley
mercredi 8 juillet 2026 · Gilley
Informations pratiques
Gilley
Atelier de fabrication de mini-comtés
8 Avenue Jean de Lattre Gilley Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-08-12 10:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
A 9h30 (durée une heure).
Organisé par la Fruitière de Gilley.
Pendant les vacances, faites découvrir à vos enfants la fabrication du comté au cours d’un atelier d’environ une heure. Ils fabriqueront leur premier mini-comté en apprenant les valeurs de notre filière Partage et Entraide. En récompense de leurs efforts, une petite dégustation de nos différents comtés les attendra à la fin. Cette activité ludique convient aux enfants entre 6 et 10 ans.
3€ / enfant.
Inscription obligatoire auprès de la fruitière. .
8 Avenue Jean de Lattre Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 43 30 96 contact@fromagerie-de-gilley.fr
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English : Atelier de fabrication de mini-comtés
L’événement Atelier de fabrication de mini-comtés Gilley a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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