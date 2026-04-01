Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz
Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz lundi 13 avril 2026.
Villeneuve-en-Retz
Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes
Les Ruelles Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-16 10:00:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-23 2026-04-25
Que diriez-vous de venir à la ferme pédagogique pour découvrir comment on peut fabriquer du beurre ?
Rendez-vous à la ferme des Poulettes du marais à Villeneuve-en-Retz pour résoudre ce grand mystère !
Au programme
initiation à la fabrication du beurre à la ferme
découverte du matériel
dégustation d’un petit pain tartiné de beurre fermier
Pratique
pensez à prendre une paire de bottes
à vous couvrir en fonction de la météo
atelier à partir de 4 ans
réservation obligatoire par mail ou par téléphone
Les petits plus de cette animation si la météo le permet
venez à la rencontre des animaux de la ferme
profitez de ce moment pour découvrir le marais Breton
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz .
Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 20 38 91 lespoulettesdumarais@gmail.com
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English :
How about coming to the educational farm to find out how butter is made?
Come to the Poulettes du marais farm in Villeneuve-en-Retz to solve this great mystery!
L’événement Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic
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