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Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz

Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz lundi 13 avril 2026.

Adresse : Les Ruelles

Ville : 44580 Villeneuve-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Villeneuve-en-Retz

Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 10:00:00
fin : 2026-04-16 10:00:00

Date(s) :
2026-04-13 2026-04-16 2026-04-20 2026-04-23 2026-04-25

Que diriez-vous de venir à la ferme pédagogique pour découvrir comment on peut fabriquer du beurre ?

Rendez-vous à la ferme des Poulettes du marais à Villeneuve-en-Retz pour résoudre ce grand mystère !
Au programme

initiation à la fabrication du beurre à la ferme
découverte du matériel
dégustation d’un petit pain tartiné de beurre fermier

Pratique

pensez à prendre une paire de bottes
à vous couvrir en fonction de la météo
atelier à partir de 4 ans
réservation obligatoire par mail ou par téléphone

Les petits plus de cette animation si la météo le permet  

venez à la rencontre des animaux de la ferme
profitez de ce moment pour découvrir le marais Breton

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz   .

Les Ruelles Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 70 20 38 91  lespoulettesdumarais@gmail.com

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English :

How about coming to the educational farm to find out how butter is made?

Come to the Poulettes du marais farm in Villeneuve-en-Retz to solve this great mystery!

L’événement Atelier de fabrication du beurre à la ferme des Poulettes Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic

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