Chemillé-sur-Indrois

Atelier de fabrication d’une encre végétale et initiation au croquis du paysage naturel par Aurore L’Hiver Naît

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Un atelier créatif au cœur de la nature pour explorer les couleurs et les formes du paysage ! Avec Aurore L’Hiver Naît, apprenez à fabriquer votre propre encre végétale et initiez-vous au croquis en plein air, en laissant parler votre imagination et votre sens de l’observation. ✏️

Un atelier créatif au cœur de la nature pour explorer les couleurs et les formes du paysage ! Avec Aurore L’Hiver Naît, apprenez à fabriquer votre propre encre végétale et initiez-vous au croquis en plein air, en laissant parler votre imagination et votre sens de l’observation. ✏️

Réservation obligatoire 10 personnes

À partir de 8 ans .

Chemillé-sur-Indrois 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 70 71

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English :

A creative workshop in the heart of nature to explore the colors and shapes of the landscape! With Aurore L?Hiver Naît, learn how to make your own plant-based ink and learn to sketch outdoors, letting your imagination and sense of observation run wild. ????

L’événement Atelier de fabrication d’une encre végétale et initiation au croquis du paysage naturel par Aurore L’Hiver Naît Chemillé-sur-Indrois a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire