Informations pratiques

Uzerche

Atelier De fil en kraft Les Mardis d’Uzerche

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Dans le cadre des Mardis d’Uzerche, des ateliers sont organisés les mardis, afin de vous faire découvrir différents univers culturels.

Le fil kraft permet de donner forme à des personnages, des végétaux ou des animaux (au choix du participant) qu’il ne reste plus qu’à habiller de tissus pour composer un tableau qui raconte une histoire ou évoque un souvenir.

Public A partir de 8 ans.

Gratuit

Réservation sur inscription, dans la limite des places disponibles (12 personnes) auprès de la commune d’Uzerche (Vanessa Caraminot 05 55 73 17 00 / associations@uzerche.fr) .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 17 00 associations@uzerche.fr

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English : Atelier De fil en kraft Les Mardis d’Uzerche

L’événement Atelier De fil en kraft Les Mardis d’Uzerche Uzerche a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze