Atelier de laine feutrée la coupelle A mon atelier Clugnat

samedi 11 juillet 2026 · A mon atelier · Clugnat

Informations pratiques

Clugnat

Atelier de laine feutrée la coupelle

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Nous feutrerons de la laine Mérinos à l’eau chaude savonneuse pour en faire une coupelle. Chacun choisit ses couleurs, en fonction du stock disponible. Débutant bienvenu. Ouvert aux adultes, ados et enfant accompagné à partir de 8 ans environ. Max 4 personnes par atelier. .

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72 ginger.rose.atelier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier de laine feutrée la coupelle

L’événement Atelier de laine feutrée la coupelle Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme