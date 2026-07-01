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Atelier de laine feutrée la coupelle A mon atelier Clugnat

samedi 11 juillet 2026 · A mon atelier · Clugnat

Atelier de laine feutrée la coupelle A mon atelier Clugnat

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
A mon atelier
Adresse
8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat
Ville
23270 Clugnat
Département
Creuse
Tarif
55 55 Tarif de base plein tarif

Clugnat

Atelier de laine feutrée la coupelle

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat Creuse

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 17:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Nous feutrerons de la laine Mérinos à l’eau chaude savonneuse pour en faire une coupelle. Chacun choisit ses couleurs, en fonction du stock disponible. Débutant bienvenu. Ouvert aux adultes, ados et enfant accompagné à partir de 8 ans environ. Max 4 personnes par atelier.   .

A mon atelier 8 La Faye Chapon, 23270 Clugnat Clugnat 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 56 27 72  ginger.rose.atelier@gmail.com

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English : Atelier de laine feutrée la coupelle

L’événement Atelier de laine feutrée la coupelle Clugnat a été mis à jour le 2026-07-01 par Creuse Confluence Tourisme

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