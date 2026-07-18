AGENDA · Jard-sur-Mer
Atelier de Land Art J’Art Festival [ANNULÉ] Rue des Sables d’Or Jard-sur-Mer
mardi 21 juillet 2026 · Rue des Sables d'Or · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Atelier de Land Art J’Art Festival [ANNULÉ]
Rue des Sables d’Or Plage de Boisvinet Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-21
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Rue des Sables d’Or Plage de Boisvinet Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17 mairie@ville-jardsurmer.fr
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English :
L’événement Atelier de Land Art J’Art Festival [ANNULÉ] Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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