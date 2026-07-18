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AGENDA · Jard-sur-Mer

Atelier de Land Art J’Art Festival [ANNULÉ] Rue des Sables d’Or Jard-sur-Mer

mardi 21 juillet 2026 · Rue des Sables d'Or · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue des Sables d'Or
Adresse
Plage de Boisvinet
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Atelier de Land Art J’Art Festival [ANNULÉ]

Rue des Sables d’Or Plage de Boisvinet Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :
2026-07-21

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Rue des Sables d’Or Plage de Boisvinet Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 40 17  mairie@ville-jardsurmer.fr

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English :

L’événement Atelier de Land Art J’Art Festival [ANNULÉ] Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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