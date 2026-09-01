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AGENDA · Vimoutiers

Atelier de l’Opéra Ecole de musique intercommunale Vimoutiers

samedi 26 septembre 2026 · Ecole de musique intercommunale · Vimoutiers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Ecole de musique intercommunale
Adresse
1, rue de Châtelet
Ville
61120 Vimoutiers
Département
Orne
Tarif

Vimoutiers

Atelier de l’Opéra

Ecole de musique intercommunale 1, rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :
2026-09-26

En amont de l’Opéra en direct, venez (re)découvrir Macbeth de Verdi et chanter quelques extraits avec la chanteuse lyrique Angélique Leterrier, qui vous racontera également les coulisses de cette production.

En partenariat avec l’Opéra Orchestre Normandie Rouen.

> Réservation souhaitée.   .

Ecole de musique intercommunale 1, rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85  ecole.musique@cdcvam.fr

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English : Atelier de l’Opéra

L’événement Atelier de l’Opéra Vimoutiers a été mis à jour le 2026-08-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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