Atelier de l’Opéra Ecole de musique intercommunale Vimoutiers

Informations pratiques

Vimoutiers

Atelier de l’Opéra

Ecole de musique intercommunale 1, rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

En amont de l’Opéra en direct, venez (re)découvrir Macbeth de Verdi et chanter quelques extraits avec la chanteuse lyrique Angélique Leterrier, qui vous racontera également les coulisses de cette production.

En partenariat avec l’Opéra Orchestre Normandie Rouen.

> Réservation souhaitée. .

Ecole de musique intercommunale 1, rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85 ecole.musique@cdcvam.fr

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English : Atelier de l’Opéra

L’événement Atelier de l’Opéra Vimoutiers a été mis à jour le 2026-08-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault