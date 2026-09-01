Atelier de l’Opéra Ecole de musique intercommunale Vimoutiers
samedi 26 septembre 2026 · Ecole de musique intercommunale · Vimoutiers
Informations pratiques
Vimoutiers
Atelier de l’Opéra
Ecole de musique intercommunale 1, rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
En amont de l’Opéra en direct, venez (re)découvrir Macbeth de Verdi et chanter quelques extraits avec la chanteuse lyrique Angélique Leterrier, qui vous racontera également les coulisses de cette production.
En partenariat avec l’Opéra Orchestre Normandie Rouen.
> Réservation souhaitée. .
Ecole de musique intercommunale 1, rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85 ecole.musique@cdcvam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de l’Opéra
L’événement Atelier de l’Opéra Vimoutiers a été mis à jour le 2026-08-18 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
À voir aussi à Vimoutiers (Orne)
- Atelier Fabriquons notre beurre Musée du Camembert Vimoutiers 16 septembre 2026
- Jeux de société de plateau ou de stratégie Médiathèque intercommunale Vimoutiers 16 septembre 2026
- Exposition Capturer des fragments de vie Médiathèque Vimoutiers 18 septembre 2026
- Vernissage de l’exposition Capturer des fragments de vie, Vimoutiers sous l’objectif des photographes Médiathèque intercommunale Vimoutiers 18 septembre 2026
- La Maison de l’Art Vivant Journées Européennes du Patrimoine La Maison de l’Art Vivant Vimoutiers 19 septembre 2026