A la découverte des sapeurs-pompiers Place de Mackau & Centre de secours Vimoutiers

Vimoutiers

A la découverte des sapeurs-pompiers

Place de Mackau & Centre de secours 2 rue Gerhard Büchling Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Toute la journée, venez à la rencontre des sapeurs-pompiers de Vimoutiers. Vous pourrez assister à une manœuvre de secours routier en conditions réelles sur la Place de Mackau. Puis, au cours d’une visite libre du Centre de secours, découvrez des véhicules de pompiers et échangez avec ces hommes et femmes du feu. .

Place de Mackau & Centre de secours 2 rue Gerhard Büchling Vimoutiers 61120 Orne Normandie aspvimoutiers@gmail.com

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English : A la découverte des sapeurs-pompiers

L’événement A la découverte des sapeurs-pompiers Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault