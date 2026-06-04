A la découverte des sapeurs-pompiers Place de Mackau & Centre de secours Vimoutiers
A la découverte des sapeurs-pompiers Place de Mackau & Centre de secours Vimoutiers samedi 5 septembre 2026.
Vimoutiers
A la découverte des sapeurs-pompiers
Place de Mackau & Centre de secours 2 rue Gerhard Büchling Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Toute la journée, venez à la rencontre des sapeurs-pompiers de Vimoutiers. Vous pourrez assister à une manœuvre de secours routier en conditions réelles sur la Place de Mackau. Puis, au cours d’une visite libre du Centre de secours, découvrez des véhicules de pompiers et échangez avec ces hommes et femmes du feu. .
Place de Mackau & Centre de secours 2 rue Gerhard Büchling Vimoutiers 61120 Orne Normandie aspvimoutiers@gmail.com
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English : A la découverte des sapeurs-pompiers
L’événement A la découverte des sapeurs-pompiers Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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