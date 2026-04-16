Atelier Sculpture Poisson LA BULLE Vimoutiers

Vimoutiers

Atelier Sculpture Poisson

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-10

La Bulle accueille Sophie Ribaud pour deux journées de création.

Réalisez un poisson en mosaïque sur son support métallique pour le mettra en valeur. Venez réaliser un objet décoratif unique !

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Sculpture Poisson

L’événement Atelier Sculpture Poisson Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-22 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault