Atelier Mosaïque intuitive LA BULLE Vimoutiers

Vimoutiers

Atelier Mosaïque intuitive

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:30:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-08-17

En s’inspirant du maître contemporain Enzo Tinarelli, découvrez la mosaïque intuitive.

Créez une œuvre abstraite à partir de tesselles prétaillées et travail de pose directe sur mortier, complémentarité des couleurs et l’andamenti.

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Mosaïque intuitive

L’événement Atelier Mosaïque intuitive Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault