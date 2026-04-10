Atelier Sculpture Poisson LA BULLE Vimoutiers

Vimoutiers

Atelier Sculpture Poisson

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

La Bulle accueille Sophie Ribaud pour un stage de 3 jours.

Valorisez l’image de votre choix (photo, carte postale ancienne, publicité…) et tous les matériaux de la mosaïque pour une réalisation unique et très personnelle.

> Réservation obligatoire

> Public adulte .

LA BULLE 8, rue Marie HAREL Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 7 43 61 06 63 labullevimoutiers@gmail.com

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English : Atelier Sculpture Poisson

L’événement Atelier Sculpture Poisson Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-10 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault