Jeux de société de plateau ou de stratégie Médiathèque intercommunale Vimoutiers

Vimoutiers

Jeux de société de plateau ou de stratégie

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 16:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Un mois sur deux, Bruno, bénévole passionné au sein du réseau des médiathèques, propose de se retrouver autour de différents jeux sur une thématique différente à chaque fois. Plus de 300 jeux sont à disposition sur place ou au prêt au sein du réseau. Ces ateliers permettent de découvrir des jeux plus confidentiels mais passionnants.

> Public à partir de 15 ans (ados et adultes).

> Réservation conseillée. .

Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr

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English : Jeux de société de plateau ou de stratégie

L’événement Jeux de société de plateau ou de stratégie Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault