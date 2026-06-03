Jeux de société de plateau ou de stratégie Médiathèque intercommunale Vimoutiers
Jeux de société de plateau ou de stratégie Médiathèque intercommunale Vimoutiers mercredi 16 septembre 2026.
Vimoutiers
Jeux de société de plateau ou de stratégie
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16 18:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Un mois sur deux, Bruno, bénévole passionné au sein du réseau des médiathèques, propose de se retrouver autour de différents jeux sur une thématique différente à chaque fois. Plus de 300 jeux sont à disposition sur place ou au prêt au sein du réseau. Ces ateliers permettent de découvrir des jeux plus confidentiels mais passionnants.
> Public à partir de 15 ans (ados et adultes).
> Réservation conseillée. .
Médiathèque intercommunale 1 rue de Châtelet Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 2 33 12 56 36 mediatheque@cdcvam.fr
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English : Jeux de société de plateau ou de stratégie
L’événement Jeux de société de plateau ou de stratégie Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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