Atelier motricité en famille DOJO de la MJC Vimoutiers
Atelier motricité en famille DOJO de la MJC Vimoutiers mercredi 9 septembre 2026.
Vimoutiers
Atelier motricité en famille
DOJO de la MJC 27, avenue du Général de Gaulle Vimoutiers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 10:00:00
fin : 2026-09-09 11:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Venez profiter d’un moment de complicité avec votre enfant à travers le mouvement. Il vous est proposé un espace aménagé et adapté pour les tout-petits. L’atelier est ouvert de 10h à 11h30 vous arrivez et repartez quand vous le souhaitez.
> Public familles et proches avec enfants de moins de 6 ans. .
DOJO de la MJC 27, avenue du Général de Gaulle Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 82 45 14 96 c.decours@cdcvam.fr
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English : Atelier motricité en famille
L’événement Atelier motricité en famille Vimoutiers a été mis à jour le 2026-06-04 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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