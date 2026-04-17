Atelier de masques Arnaga Villa Arnaga Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Atelier de masques Arnaga

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:30:00

fin : 2026-10-28 17:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Sous les écuries d’Arnaga , participez à un atelier de décoration et customisation de masque. .

Villa Arnaga Route du Docteur Camino Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 83 92 contact@arnaga.fr

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English : Atelier de masques Arnaga

L’événement Atelier de masques Arnaga Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains