Atelier de Munz Floor Espace au Grand Jardin Gondreville
jeudi 16 juillet 2026 · Espace au Grand Jardin · Gondreville
Informations pratiques
Gondreville
Atelier de Munz Floor
Espace au Grand Jardin 21 rue de la Bergerie Gondreville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-30 20:15:00
Date(s) :
2026-07-16
Séances animées par Kristel Sohier, professeur diplômée de la FFHY
Inscriptions obligatoires par mailAdultes
15 .
Espace au Grand Jardin 21 rue de la Bergerie Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sohierkristel@gmail.com
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English :
Sessions led by Kristel Sohier, a certified instructor with the FFHY
Registration is required via email
L’événement Atelier de Munz Floor Gondreville a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES
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