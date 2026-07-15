Atelier de Munz Floor Espace au Grand Jardin Gondreville

Informations pratiques

Gondreville

Atelier de Munz Floor

Espace au Grand Jardin 21 rue de la Bergerie Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-30 20:15:00

Date(s) :

2026-07-16

Séances animées par Kristel Sohier, professeur diplômée de la FFHY

Inscriptions obligatoires par mailAdultes

15 .

Espace au Grand Jardin 21 rue de la Bergerie Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est sohierkristel@gmail.com

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English :

Sessions led by Kristel Sohier, a certified instructor with the FFHY

Registration is required via email

L’événement Atelier de Munz Floor Gondreville a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES