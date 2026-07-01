Atelier Yoga Espace au Grand Jardin Gondreville
mercredi 15 juillet 2026 · Espace au Grand Jardin · Gondreville
Informations pratiques
Gondreville
Atelier Yoga
Espace au Grand Jardin 23 rue de la bergerie Gondreville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-29 20:15:00
Date(s) :
2026-07-15
Séances animés par Kristel Sohier, professeur diplôméee de la FFHY.Adultes
15 .
Espace au Grand Jardin 23 rue de la bergerie Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Sessions led by Kristel Sohier, a certified instructor with the FFHY.
L’événement Atelier Yoga Gondreville a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES
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