Atelier Yoga Espace au Grand Jardin Gondreville

Informations pratiques

Gondreville

Atelier Yoga

Espace au Grand Jardin 23 rue de la bergerie Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-29 20:15:00

Date(s) :

2026-07-15

Séances animés par Kristel Sohier, professeur diplôméee de la FFHY.Adultes

15 .

Espace au Grand Jardin 23 rue de la bergerie Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Sessions led by Kristel Sohier, a certified instructor with the FFHY.

L’événement Atelier Yoga Gondreville a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES