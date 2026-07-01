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AGENDA · Gondreville

Atelier Yoga Espace au Grand Jardin Gondreville

mercredi 15 juillet 2026 · Espace au Grand Jardin · Gondreville

Atelier Yoga Espace au Grand Jardin Gondreville

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace au Grand Jardin
Adresse
23 rue de la bergerie
Ville
54840 Gondreville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Gondreville

Atelier Yoga

Espace au Grand Jardin 23 rue de la bergerie Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-29 20:15:00

Date(s) :
2026-07-15

Séances animés par Kristel Sohier, professeur diplôméee de la FFHY.Adultes
15  .

Espace au Grand Jardin 23 rue de la bergerie Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Sessions led by Kristel Sohier, a certified instructor with the FFHY.

L’événement Atelier Yoga Gondreville a été mis à jour le 2026-07-11 par MT TERRES TOULOISES

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