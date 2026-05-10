Atelier de musique électronique APO – La Psalette Nantes
Atelier de musique électronique APO – La Psalette Nantes jeudi 14 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-14 17:00 – 20:00
Gratuit : non Tarifs30€ : participation à l’atelier (boissons incluses) adhésion de 20€ à l’association (valable toute l’année 2026)10€ : tarif pour les adhérents de l’association Tous publics
Explorez l’univers fascinant de la musique électronique. Cet atelier propose une initiation interactive et ludique pour découvrir des outils innovants, créer ensemble et terminer avec une performance live ouverte au public.IntroductionAccueil des participants et présentation rapide de l’atelierDécouverte des possibilités de la musique électronique : histoire, outils, inspirationsÉchange collectif autour des attentes et expériences musicales de chacunDécouverte des outils et lutheries de la musique électronique/Collaboration musicale/Concert et rencontre
APO – La Psalette Nantes 44000
0632691782 http://apo33.org
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