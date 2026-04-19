Atelier de musique électronique APO33 – La Psalette Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-23 17:00 – 20:00

Gratuit : non 30€ : participation à l’atelier (boissons incluses) adhésion de 20€ à l’association (valable toute l’année 2026) 10€ : tarif pour les adhérents de l’association Tous publics

Explorez l’univers fascinant de la musique électronique. Cet atelier propose une initiation interactive et ludique pour découvrir des outils innovants, créer ensemble et terminer avec une performance live ouverte au public.

APO33 – La Psalette Centre-ville Nantes 44000

http://www.apo33.org orga@apo33.org 0632691782 http://apo33.org



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