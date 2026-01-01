Atelier de naturopathie Chez Brigitte Noir Le Chambon-sur-Lignon

Atelier de naturopathie

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

+5€ pour l’impression du support

Début : 2026-01-15 09:30:00

fin : 2026-01-15 11:30:00

2026-01-15

Le sommeil au naturel guidée par Nathalie Revel, cabinet Terre & Etre.

Chez Brigitte Noir 11 route de Tence Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 93 62 79 nathalie.revel.terre.et.etre@mailo.com

English :

Le sommeil au naturel guided by Nathalie Revel, cabinet Terre & Etre.

