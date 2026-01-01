Atelier de peinture intuitive Le Nid aux Papillons Palinges
Atelier de peinture intuitive Le Nid aux Papillons Palinges mercredi 28 janvier 2026.
Atelier de peinture intuitive
Le Nid aux Papillons 42 route des sables Palinges Saône-et-Loire
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 14:00:00
fin : 2026-03-11 16:00:00
Date(s) :
2026-01-28 2026-02-11 2026-02-18 2026-03-11 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-10 2026-06-17
Un atelier pour calmer le mental et l’agitation intérieure.
Durant 2h, je t’invite à libérer ta créativité !
Laisse aller le crayon sur le papier et le pinceau et observe ensuite ce qui s’est produit.
Lâche le mental et écoute ce que ton coeur te dit. C’est le moment de retrouver ton enfant intérieur.
Je t’accompagne dans ce processus créatif. Ton potentiel artistique va se libérer, tu vas te surprendre !
C’est une façon de s’exprimer et d’exprimer ce que les mots ont parfois du mal à dire.
Le mental va finir par lâcher pour libérer le geste. Les formes vont se dessiner et ton imagination va s’inspirer du tracé.
Ensemble, nous regarderons ce qui se passe pour garder le meilleur et ajouter, ou non, de la couleur.
Si l’aventure te tente, réserve ta place !
La convivialité, la bienveillance, le plaisir partagé et la créativité sont les priorités. .
Le Nid aux Papillons 42 route des sables Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de peinture intuitive
L’événement Atelier de peinture intuitive Palinges a été mis à jour le 2026-01-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)