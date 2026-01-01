Atelier de peinture intuitive Le Nid aux Papillons Palinges

Atelier de peinture intuitive

Le Nid aux Papillons 42 route des sables Palinges Saône-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-11 2026-02-18 2026-03-11 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-10 2026-06-17

Un atelier pour calmer le mental et l’agitation intérieure.

Durant 2h, je t’invite à libérer ta créativité !

Laisse aller le crayon sur le papier et le pinceau et observe ensuite ce qui s’est produit.

Lâche le mental et écoute ce que ton coeur te dit. C’est le moment de retrouver ton enfant intérieur.

Je t’accompagne dans ce processus créatif. Ton potentiel artistique va se libérer, tu vas te surprendre !

C’est une façon de s’exprimer et d’exprimer ce que les mots ont parfois du mal à dire.

Le mental va finir par lâcher pour libérer le geste. Les formes vont se dessiner et ton imagination va s’inspirer du tracé.

Ensemble, nous regarderons ce qui se passe pour garder le meilleur et ajouter, ou non, de la couleur.

Si l’aventure te tente, réserve ta place !

La convivialité, la bienveillance, le plaisir partagé et la créativité sont les priorités. .

Le Nid aux Papillons 42 route des sables Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 67 82 09

