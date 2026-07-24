Atelier de peinture Les masses colorées Route de Kervougar Maël-Carhaix
vendredi 21 août 2026 · Route de Kervougar · Maël-Carhaix
Informations pratiques
Maël-Carhaix
Atelier de peinture Les masses colorées
Route de Kervougar Parc de l’Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Atelier de peinture Les masses colorées avec Sergej Zagorski
le plasticien, peintre et sculpteur, Sergej Zagorski propose un atelier pour apprendre à composer un tableau à partir de masses colorées que vous pourrez observer dans le parc de l’Etang des Sources à Maël-Carhaix. Le matériel est fourni. Vous repartirez avec votre toile. Une petite participation de 8€ est demandée. Gratuit pour les moins de 15 ans.
Org. Le Chaudron des Arts .
Route de Kervougar Parc de l’Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56
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English :
L’événement Atelier de peinture Les masses colorées Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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