Atelier de peinture Les masses colorées Route de Kervougar Maël-Carhaix

Informations pratiques

Maël-Carhaix

Atelier de peinture Les masses colorées

Route de Kervougar Parc de l’Etang des Sources Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Atelier de peinture Les masses colorées avec Sergej Zagorski

le plasticien, peintre et sculpteur, Sergej Zagorski propose un atelier pour apprendre à composer un tableau à partir de masses colorées que vous pourrez observer dans le parc de l’Etang des Sources à Maël-Carhaix. Le matériel est fourni. Vous repartirez avec votre toile. Une petite participation de 8€ est demandée. Gratuit pour les moins de 15 ans.

Org. Le Chaudron des Arts .

Route de Kervougar Parc de l’Etang des Sources Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

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English :

L’événement Atelier de peinture Les masses colorées Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Kreiz Breizh