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Atelier de Poterie « De la table au jardin », l’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier

samedi 19 septembre 2026 · l'Atelier du Mille Pattes · Forcalquier

Atelier de Poterie « De la table au jardin », l’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
l'Atelier du Mille Pattes
Adresse
3, rue des Trinitaires 04300 Forcalquier
Ville
04300 Forcalquier
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
20 personnes

Atelier de Poterie « De la table au jardin » 19 et 20 septembre l’Atelier du Mille Pattes Alpes-de-Haute-Provence

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Que vous soyez amateurs ou curieux, venez découvrir 40 ans d’un atelier de Poterie de « Terre Vernissée ».
Exposition de céramiques de 1986 à 2026
Dans l’atelier et au jardin
Vistes guidées, démonstrations

l’Atelier du Mille Pattes 3, rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 33 6 52 32 89 86 https://.latelierdumillepattes.com Jardin et Atelier serre crées en 1900
Vue exceptionnelle sur la ville de Forcalquier et les Alpes Parking à proximité
Que vous soyez amateurs ou curieux, venez découvrir 40 ans d’un atelier de Poterie de « Terre Vernissée ».

©C et P Pasteau

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