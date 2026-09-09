Atelier de Poterie « De la table au jardin », l’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier
samedi 19 septembre 2026 · l'Atelier du Mille Pattes · Forcalquier
Informations pratiques
Atelier de Poterie « De la table au jardin » 19 et 20 septembre l’Atelier du Mille Pattes Alpes-de-Haute-Provence
20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Que vous soyez amateurs ou curieux, venez découvrir 40 ans d’un atelier de Poterie de « Terre Vernissée ».
Exposition de céramiques de 1986 à 2026
Dans l’atelier et au jardin
Vistes guidées, démonstrations
l’Atelier du Mille Pattes 3, rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 33 6 52 32 89 86 https://.latelierdumillepattes.com Jardin et Atelier serre crées en 1900
Vue exceptionnelle sur la ville de Forcalquier et les Alpes Parking à proximité
Que vous soyez amateurs ou curieux, venez découvrir 40 ans d’un atelier de Poterie de « Terre Vernissée ».
©C et P Pasteau
À voir aussi à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)
- Au Fil de l’Encre Carole Oksengorn La Galerie Grande Forcalquier 9 septembre 2026
- Exposition autour du matériau bois, 3 artistes, 3 univers, Atelier Galerie ARTY, Forcalquier 18 septembre 2026
- Visites de la distillerie, Distilleries et Domaines de Provence, Forcalquier 19 septembre 2026
- Gin XII : Histoire, savoir-faire et atelier, Distilleries et Domaines de Provence, Forcalquier 19 septembre 2026
- Visite Libre de l’Hotel d’Astier, Hotel D’Astier, Forcalquier 19 septembre 2026