Atelier de Poterie « De la table au jardin », l’Atelier du Mille Pattes, Forcalquier

Informations pratiques

Atelier de Poterie « De la table au jardin » 19 et 20 septembre l’Atelier du Mille Pattes Alpes-de-Haute-Provence

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Que vous soyez amateurs ou curieux, venez découvrir 40 ans d’un atelier de Poterie de « Terre Vernissée ».

Exposition de céramiques de 1986 à 2026

Dans l’atelier et au jardin

Vistes guidées, démonstrations

l’Atelier du Mille Pattes 3, rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 33 6 52 32 89 86 https://.latelierdumillepattes.com Jardin et Atelier serre crées en 1900

Vue exceptionnelle sur la ville de Forcalquier et les Alpes Parking à proximité

Que vous soyez amateurs ou curieux, venez découvrir 40 ans d’un atelier de Poterie de « Terre Vernissée ».

©C et P Pasteau