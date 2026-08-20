Visites de la distillerie, Distilleries et Domaines de Provence, Forcalquier

Informations pratiques

Visites de la distillerie Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Distilleries et Domaines de Provence Alpes-de-Haute-Provence

places limitées à 20 personnes par groupe / Réservation recommandée reservation@distilleries-provence.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Plongez au coeur de la distillerie.

Exceptionnellement pour les journées du patrimoine, les employés des différents services vous reçoivent eux-mêmes et vous parlent de leur métiers.

Découvrez l’histoire de notre distillerie, notre savoir-faire et toutes les étapes de fabrication.

Départs toutes les 30mn de 10h à 11h30, puis de 14h à 16h30.

(durée moyenne de nos visites : 1h30)

Réservations fortement recommandées : reservation@distilleries-provence.com

Distilleries et Domaines de Provence 479 ZA Les Chalus, 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 75 80 http://www.distilleries-provence.com https://www.instagram.com/distilleries_provence/;https://www.facebook.com/distilleriesdeProvence;https://www.facebook.com/pastisHBardouin;https://www.facebook.com/GinXIIfrance [{« link »: « mailto:reservation@distilleries-provence.com »}] Depuis plus d’un siècle, notre distillerie s’attache à capturer l’âme de la Provence dans chacune de ses créations, qu’il s’agisse de notre emblématique apéritif anisé, le pastis grand cru Henri Bardouin, ou du gin artisanal, le gin XII, ou bien l’une de nos liqueurs d’exception… La distillation y est plus qu’un métier, c’est un véritable art transmis de génération en génération.

La Distillerie ouvre ses portes au public sur réservation pour des visites et des ateliers de fabrication de spiritueux. -Autoroute A7 : sortie Avignon sud, puis traverser Apt et suivre RN 100 jusqu’à Forcalquier (42km)

-Autoroute A51 : sortie La Brillanne et suivre RN 100 jusqu’à Forcalquier (11km)

– Parking voiture : 2e portail à gauche, tout en haut de l’impasse.

– Parking autocars : dans l’impasse.

Plongez au coeur de la distillerie.

©Marie Géhant