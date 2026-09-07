Visite Libre de l’Hotel d’Astier, Hotel D’Astier, Forcalquier

Informations pratiques

Visite Libre de l’Hotel d’Astier 19 et 20 septembre Hotel D’Astier Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lieu incontournable qui allie l’art dans toutes ses formes, L’Hôtel d’Astier situé dans le centre historique, est un lieu chargé d’histoire à la fois un patrimoine historique et un patrimoine vivant.

Monument historique datant de la seconde partie du XVIè siècle, appartenait à l’époque à une famille de magistrats qui a joué un rôle important dans l’histoire de Forcalquier. Longtemps resté à l’abandon, cet ancien hôtel particulier adossé au collège du XVè siècle, qui fait partie de la propriété, a commencé sa renaissance en 2006 grâce à l’abnégation d’Alain Geray qui le rachète et entame les rénovations avec une seule envie : lui rendre son charme d’antan.

Par la suite, grâce à divers financements et l’appui non négligeable de l’association « Les amis de l’Hôtel d’Astier », le bâtiment retrouve peu à peu de sa superbe. La cour intérieure restaurée dans l’esprit de l’époque représente à elle seule le charme de ce lieu atypique. Afin de lui donner toute la notoriété qu’il mérite, l’idée d’en faire un lieu culturel a pris vie.

De nombreux spectacles et expositions s’y déroulent tout au long de l’année. Des ateliers de 40 m2 sont dédiés à 6 artistes en résidence pour leur permettre de créer et d’exprimer pleinement leur art. Notez que vous pouvez venir visiter le lieu toute l’année, ce qui vous permettra d’apprécier les différentes pièces et leur architecture. Vous pourrez notamment vous rendre dans « la grotte des Républicains », endroit où s’est réunie une société secrète formée de paysans et d’ouvriers dans le but d’élaborer une stratégie et résister au coup d’état de Napoléon 3.

Hotel D’Astier 15 rue Marius Debout 4300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.hotel-dastier.org/ https://www.facebook.com/hoteldastier/ L’hôtel d’Astier est la rencontre entre le patrimoine historique du 15 eme siècle et l’art, par la présence d’espaces chargés d’histoire et par les d’ateliers d’artistes et les galeries d’expositions parking a proximité

Lieu incontournable qui allie l’art dans toutes ses formes, L’Hôtel d’Astier situé dans le centre historique, est un lieu chargé d’histoire à la fois un patrimoine historique et un patrimoine vivant.…

©alain geray