Gin XII : Histoire, savoir-faire et atelier, Distilleries et Domaines de Provence, Forcalquier

Informations pratiques

Gin XII : Histoire, savoir-faire et atelier Samedi 19 septembre, 10h00 Distilleries et Domaines de Provence Alpes-de-Haute-Provence

35€/personne, Places limitées à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Poussez les portes de notre distillerie et avec nos experts, plongez dans l’histoire, le savoir-faire et les spécificités de notre gin.

Création artisanale, découvrez les plantes et les épices qui donnent à ce spiritueux son unicité. Nos experts vous guideront dans la création et la réalisation de votre recette de gin.

Une expérience unique : À vivre en solo, en duo ou entre amis, pour explorer les subtilités des arômes et repartir avec votre propre création.

Distilleries et Domaines de Provence 479 ZA Les Chalus, 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 75 75 80 http://www.distilleries-provence.com https://www.instagram.com/distilleries_provence/;https://www.facebook.com/distilleriesdeProvence;https://www.facebook.com/pastisHBardouin;https://www.facebook.com/GinXIIfrance [{« type »: « email », « value »: « reservation@distilleries-provence.com »}] Depuis plus d’un siècle, notre distillerie s’attache à capturer l’âme de la Provence dans chacune de ses créations, qu’il s’agisse de notre emblématique apéritif anisé, le pastis grand cru Henri Bardouin, ou du gin artisanal, le gin XII, ou bien l’une de nos liqueurs d’exception… La distillation y est plus qu’un métier, c’est un véritable art transmis de génération en génération.

La Distillerie ouvre ses portes au public sur réservation pour des visites et des ateliers de fabrication de spiritueux. -Autoroute A7 : sortie Avignon sud, puis traverser Apt et suivre RN 100 jusqu’à Forcalquier (42km)

-Autoroute A51 : sortie La Brillanne et suivre RN 100 jusqu’à Forcalquier (11km)

– Parking voiture : 2e portail à gauche, tout en haut de l’impasse.

– Parking autocars : dans l’impasse.

Poussez les portes de notre distillerie et avec nos experts, plongez dans l’histoire, le savoir-faire et les spécificités de notre gin.

©DDP