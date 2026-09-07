Exposition autour du matériau bois, 3 artistes, 3 univers, Atelier Galerie ARTY, Forcalquier

Informations pratiques

Exposition autour du matériau bois, 3 artistes, 3 univers 18 – 20 septembre Atelier Galerie ARTY Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition de trois artistes autour du matériau bois :

François Grignon, artiste peintre

Elisabeth Molimard, tourneuse d’art sur bois

Luc De Backer, plasticien du bois

Atelier permanent :

Nathalie Compain Batissou, techniques mixtes et bijoux

Atelier Galerie ARTY 7, rue Bérenger 04300 Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 67 23 80 13 http://arty-madeinforcalquier.com Atelier Galerie ARTY, expositions d’art contemporain, atelier d’artiste permanent. Parkings place Martial Sicard et avenue jean Giono

Exposition de trois artistes autour du matériau bois :

©Nathalie Compain-Batissou