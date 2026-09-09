Visite d’Atelier Marie Roura, Hotel D’Astier, Forcalquier
samedi 19 septembre 2026 · Hotel D'Astier · Forcalquier
Informations pratiques
Visite d’Atelier Marie Roura 19 et 20 septembre Hotel D’Astier Alpes-de-Haute-Provence
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture de l’Atelier Marie Roura avec exposition et démonstration de dessin et peinture. Invité Damien Fayet, tourneur sur bois. L’atelier est situé au 1er étage du lieu culturel l’Hotel d’Astier, hotel particulier du 16eme siècle classé monument historique à Forcalquier.
Hotel D’Astier 15 rue Marius Debout 4300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.hotel-dastier.org/ https://www.facebook.com/hoteldastier/ L’hôtel d’Astier est la rencontre entre le patrimoine historique du 15 eme siècle et l’art, par la présence d’espaces chargés d’histoire et par les d’ateliers d’artistes et les galeries d’expositions parking a proximité
Ouverture de l’Atelier Marie Roura avec exposition et démonstration de dessin et peinture. Invité Damien Fayet, tourneur de bois. L’atelier est situé au 1er étage du lieu culturel l’Hotel d’Astier, à…
©marie roura
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