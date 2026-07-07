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AGENDA · Dieulefit

Atelier de poterie Initiation tournage Parc de la Baume Dieulefit

vendredi 17 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Parc de la Baume
Adresse
MAISON DE LA CERAMIQUE
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
45 45 45 Pour les 3 heures

Dieulefit

Atelier de poterie Initiation tournage

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Pour les 3 heures

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:30:00
fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Initiation tournage
  .

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98  info@maisondelaceramique.fr

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English :

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L’événement Atelier de poterie Initiation tournage Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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