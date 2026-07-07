Atelier de poterie Initiation tournage Parc de la Baume Dieulefit

vendredi 17 juillet 2026 · Parc de la Baume · Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

Atelier de poterie Initiation tournage

Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit Drôme

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Pour les 3 heures

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:30:00

fin : 2026-08-21 18:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Initiation tournage

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Parc de la Baume MAISON DE LA CERAMIQUE Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 20 98 info@maisondelaceramique.fr

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English :

Introduction to Filming

L’événement Atelier de poterie Initiation tournage Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux